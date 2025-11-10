Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:27, 9 ноября 2025Культура

Монеточка начала задыхаться на сцене и была госпитализирована

Певица Монеточка остановила концерт из-за отека Квинке, ее госпитализировали
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иностранным агентом) была госпитализирована со своего концерта в Риге. Как сообщает Telegram-канал Shot, она начала задыхаться из-за отека Квинке.

«У нее [Монеточки] началась сильная аллергия и отек Квинке. К залу подъехала скорая», — говорится в сообщении. Уточняется, что зрители ждали возвращения певицы на сцену на протяжении часа. После этого ее музыканты объявили, что продолжения концерта не будет.

В каком сейчас состоянии находится Монеточка, не уточняется.

Ранее появилась информация о том, что певица решила обжаловать заочное заключение под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью британской газете

    Станкович накричал на журналиста после матча

    Монеточка начала задыхаться на сцене и была госпитализирована

    Раскрыта сумма полученной Украиной западной помощи

    Французского наемника ВСУ уничтожили в Запорожской области

    Европу призвали сотрудничать с Россией ради предотвращения новых конфликтов

    Подполье сообщило об ударе по тренировочной базе украинского спецназа

    Коллапс энергетики на Украине после ударов России назвали «только началом»

    Стало известно о закреплении ВС России на окраинах Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости