10 ноября 2025

Москалькова рассказала об остающихся на Украине вывезенных из Курской области жителях

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Сумской области Украины остаются 12 вывезенных в период оккупации Курской области жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Омбудсмен заявила, что находится на связи с украинской стороной и Международным комитетом Красного Креста по вопросам обеспечения необходимыми лекарствами и одеждой удерживаемых в плену россиян.

«Мы продолжаем диалог и надеемся, что они будут возвращены, репатриированы и смогут в ближайшее время обнять своих близких», — заключила Москалькова. Других деталей об их содержании она не привела.

В начале октября стало известно о возвращении 20 мирных россиян с территории Украины. Из них 10 — жители Суджанского района Курской области.

    Все новости