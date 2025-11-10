Москвичам назвали дату выпадения снега

Синоптик Тишковец: Временный снежный покров появится в Москве 15-16 ноября

Временный снежный покров и гололедица появятся в Москве 15-16 ноября. Такую дату выпадения снега назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По прогнозам синоптика, с 10 по 16 ноября в городе будет преобладать облачная погода с небольшими осадками. В субботу, 15 ноября, может выпасть мокрый снег — это приведет к формированию временного снежного покрова высотой до трех сантиметров.

«На дорогах, особенно в ночь на воскресенье, гололедица», — предупредил Тишковец жителей столицы.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что снежная пора в Москве начнется во второй половине ноября. По прогнозам метеоролога, такие осадки в столице возможны в 16-18 числах. До этого температура воздуха будет выше климатической нормы, отметила синоптик.