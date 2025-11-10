Забота о себе
09:31, 10 ноября 2025Забота о себе

Мужчинам дали советы по правильной гигиене пениса для снижения риска развития рака

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tanes Ngamsom / Shutterstock / Fotodom

Онколог Густаво Кардозу Гимарайнш заявил, что правильная интимная гигиена снижает риск развития рака пениса. Об этом он рассказал мужчинам в беседе с изданием Terra.

Мыть половой член надо один раз в день, а также дополнительно после каждого полового акта и мастурбации, дал совет врач. По его словам, использовать для этого нужно только воду и мягкое мыло.

Если же у мужчины есть крайняя плоть, то необходимо ее оттянуть и промыть скрытое под ней пространство, продолжил онколог. Также важно уделить внимание головке полового члена. Такой уход предотвращает накопление смегмы — секрета, который в норме вырабатывается у каждого мужчины, объяснил Гимарайнш.

Ранее гинеколог Анна Марченко призвала женщин посетить врача после отпуска. По ее словам, это необходимо, потому что резкая смена климата негативно влияет на здоровье.

