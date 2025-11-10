Силовые структуры
На российском заводе вскрылась крупная афера с ингаляторами

Суд Ростова-на-Дону арестовал директора и бухгалтера АО «Алмаз» по делу об афере
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца коммерческого директора и главного бухгалтера завода «Алмаз», где вскрылась масштабная афера с несуществующими ингаляторами. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимым вменяется злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, в 2021 году в рамках договора об оказании дилерских услуг они привлекли подставного контрагента. В ходе реализации договора завод якобы произвел и поставил несуществующие ингаляторы стоимостью 14 миллионов рублей. Затем участники криминальной схемы инсценировали возврат некачественной продукции, якобы списали ее и уничтожили, а средства похитили.

Топ-менеджерам предприятия предъявлены обвинения еще по ряду аналогичных эпизодов. Общий ущерб от преступлений оценивается в 50 миллионов рублей. Их задержали в начале ноября.

АО «Алмаз» производит медицинские изделия, радиоэлектронные узлы, спецтехнику.


