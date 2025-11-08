Работников российского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве

В Ростове задержали сотрудников оборонного предприятия «Алмаз» за мошенничество

Сотрудники силовых структур задержали двух сотрудников оборонного предприятия «Алмаз». Их заподозрили в злоупотреблении полномочиями ради премии за выполнение плана, о чем рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Согласно версии следствия, в 2021 году директор по коммерческой деятельности и главный бухгалтер акционерного общества (АО) организовали фиктивное исполнение плановых показателей ради того, чтобы получить премии. Для этого были привлечены подконтрольные контрагенты, с которыми заключался договор на оказание дилерских услуг.

Как уточняется, в рамках договора АО якобы произвело и поставило несуществующие ингаляторы. В этой связи со счетов предприятия списались денежные средства на сумму свыше 14 миллионов рублей за фактически невыполненные работы. После этого фигуранты инсценировали возврат неработоспособной продукции с ее последующим списанием и уничтожением, рассказал собеседник издания.

По его данным, сейчас фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По месту работы и жительства подозреваемых прошли обыски.

Ранее сообщалось, что сотрудника «Курганмашзавода» задержали за аферу с поставками для БМП. По версии следствия, фигурант закупал некачественные комплектующие по высокой цене в интересах поставщика из Екатеринбурга, чем принес ущерб на 29 миллионов рублей.