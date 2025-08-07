Силовые структуры
В России нашли причастного к поставке некачественных комплектующих для БМП

Сотрудника «Курганмашзавода» задержали за аферу с поставками для БМП на ₽29 млн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего сотрудника курганского завода, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Курганской области.

По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год экс-сотрудник закупал некачественные комплектующие по высокой цене в интересах поставщика из Екатеринбурга. Ущерб от его действий составил 29 миллионов рублей.

По месту жительства подозреваемого прошли обыски.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ, речь идет о бывшем начальнике отдела металлов «Курганмашзавода». Это крупнейшее предприятие Курганской области, выпускающее боевые машины пехоты (БМП).

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела гендиректора ООО «Судостроительная компания "Вега"» Артура Вовка, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при выполнения гособоронзаказа.

