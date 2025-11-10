На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку

На Солнце произошла вспышка класса X1.21

На Солнце в понедельник, 10 ноября, произошла мощнейшая вспышка класса X1.21. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Ой-ой-ой. Будет больно», — прокомментировал автор публикации.

Ученые уточнили, что, в отличие от вчерашней вспышки, текущая достигла уровня, больше похожего на плато, чем на пик, что всегда указывает на сильный выброс плазмы. При этом существует зависимость: чем дольше длится плато, тем мощнее оказывается выброс.

Помимо этого, от вчерашней вспышки уровня X уже распространяется поток плазмы в сторону Земли, который, по расчетам, должен достигнуть планеты в ближайший вторник, примерно в 20:00 по московскому времени. Учитывая, что новый выброс, судя по всему, движется быстрее предыдущего, он способен догнать и поглотить его, усилив воздействие. Специалисты пояснили, что такой процесс, напоминающий «каннибализм» плазменных облаков, характерен для последовательных выбросов. «Через несколько часов после этого (выброса), уже ночью, по планете ударит второй, основной фронт», — сказано в сообщении.

Вместе с магнитными бурями, предвестниками которых служат вспышки на Солнце, на Земле будут наблюдаться полярные сияния. Точно предсказать, насколько мощными будут бури, добавили ученые, пока не представляется возможным.

Накануне стало известно о мощнейшей вспышке на Солнце, которой присвоили класс X1.79.