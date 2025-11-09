Экономика
11:50, 9 ноября 2025Экономика

На Солнце произошла мощнейшая вспышка

В РАН сообщили о новой мощнейшей вспышке на Солнце, ей был присвоен балл X1.79
Андрей Шеньшаков
СюжетВспышки на солнце:

Кадр: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили об очередной мощной вспышке на Солнце. Об этом они написали в своем Telegram-канале.

По информации аналитиков лаборатории, мощная вспышка направлена прямо на Землю. «На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля. Максимум пока неизвестен», — гласит сообщение.

Согласно представленному графику, вспышке был присвоен балл X1.79 (высший уровень).

Ранее стало известно, что на Солнце произошел крупный выброс плазмы.

