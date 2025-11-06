Экономика
17:49, 6 ноября 2025Экономика

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

ИКИ РАН: На Солнце зафиксировали вторую за день вспышку
Виктория Клабукова
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Freepik

На Солнце произошел крупный выброс плазмы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Это вторая зафиксированная за день вспышка. Солнце выбросило плазму в час ночи по московскому времени, скорость вспышечного события приблизилась к тысяче километров в секунду. Сила выброса достигла класса M8.65. Как пояснили ученые, плазма доберется до Земли в пятницу, 7 ноября — она догонит первое облако и поглотит его. Мощность предстоящей магнитной бури может составить G5 — высший класс из возможных.

Грядущую магнитную бурю специалисты нарекли сильнейшей не только за этот год, но и за несколько предыдущих. Солнечная плазма, как ожидается, приблизится к планете ближе к полудню. Эффект от геомагнитных колебаний сойдет на нет не раньше, чем через десять дней.

Помимо гипертоников, магнитные бури сказываются и на состоянии людей с психическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также под действие геомагнитных возмущений могут попасть испытывающие проблемы с нервной системой и иммунитетом. В такое время обостряются хроническое заболевания, возможен приступ депрессии, гипертонический криз, кровотечение из носа, бессонница и головные боли. Врачи не советуют в такой период излишне волноваться — во время магнитных бурь стоит воздержаться от ссор и даже просмотра фильмов ужасов.

