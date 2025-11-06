На Солнце зафиксировали мощную вспышку

ИКИ РАН: На Солнце зафиксировали вторую за день вспышку

На Солнце произошел крупный выброс плазмы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Это вторая зафиксированная за день вспышка. Солнце выбросило плазму в час ночи по московскому времени, скорость вспышечного события приблизилась к тысяче километров в секунду. Сила выброса достигла класса M8.65. Как пояснили ученые, плазма доберется до Земли в пятницу, 7 ноября — она догонит первое облако и поглотит его. Мощность предстоящей магнитной бури может составить G5 — высший класс из возможных.

Грядущую магнитную бурю специалисты нарекли сильнейшей не только за этот год, но и за несколько предыдущих. Солнечная плазма, как ожидается, приблизится к планете ближе к полудню. Эффект от геомагнитных колебаний сойдет на нет не раньше, чем через десять дней.

Помимо гипертоников, магнитные бури сказываются и на состоянии людей с психическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также под действие геомагнитных возмущений могут попасть испытывающие проблемы с нервной системой и иммунитетом. В такое время обостряются хроническое заболевания, возможен приступ депрессии, гипертонический криз, кровотечение из носа, бессонница и головные боли. Врачи не советуют в такой период излишне волноваться — во время магнитных бурь стоит воздержаться от ссор и даже просмотра фильмов ужасов.