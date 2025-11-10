На Западе обвинили Зеленского в провокации после отключения света во время интервью

Дэвис: Зеленский использует медийные провокации для отвлечения внимания народа

Отставной полковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала George Galloway обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провокации для отвлечения внимания населения от проблем на фронте.

Таким образом он прокомментировал отключение света во время интервью политика западному изданию The Guardian. По словам эксперта, у страны нет сил, чтобы «заткнуть дыры», поэтому россияне продолжают наступать.

«Зеленскому важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк», — выразил мнение Дэвис. Он назвал подобную политику провальной, отметив, что главе Украины следует достичь мира, а не держаться за власть.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал инцидент с отключением света во время интервью Зеленского. Он подчеркнул, что политику нравится применять театральные эффекты для получения денег от Запада.