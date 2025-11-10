Мир
01:01, 10 ноября 2025Мир

В России назвали театром отключение света во время интервью Зеленского

Мирошник: Зеленский применил театральные эффекты для получения денег от Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал инцидент с отключением света во время интервью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мирошник подчеркнул, что Зеленскому нравится применять театральные эффекты для получения денег от Запада. Он напомнил, что Мариинский дворец уже давно обеспечен альтернативными источниками энергоснабжения.

«Похоже, что сценаристы квартала исписались. Сирена авиаудара уже была для [экс-президента США Джо] Байдена в Киеве, бомбоубежище для [федерального президента ФРГ Франка-Вальтера] Штайнмайера в Чернигове… теперь страдания от истерзанной энергосистемы?» — задумался он.

Ранее в Мариинском дворце Киева пропал свет во время интервью Зеленского газете The Guardian. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал это манипуляцией.

Об остановке всех государственных ТЭС Украины сообщалось в субботу, 8 ноября. Ночью страна подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    Все новости