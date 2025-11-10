Интернет и СМИ
21:55, 10 ноября 2025Интернет и СМИ

На Западе возмутились одной деталью во время интервью Зеленского

Журналист Боуз счел срежиссированной чушью перебои света на интервью Зеленского
Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отключение света во время интервью президента Украины Владимира Зеленского выглядят как плохо спланированная акция. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Это, возможно, самая отвратительно срежиссированная, жалкая пропагандистская чушь, которую я когда-либо видел», — возмутился он.

По мнению Боуза, подобные выходки многое говорят об украинских властях.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Зеленский устроил постановку и инсценировал отключение света во время интервью. По его словам, у украинского президента есть резервные генераторы, поэтому остаться без электричества он не мог бы даже на минуту.

Зеленский давал интервью журналисту газеты The Guardian Люку Хардингу в своей резиденции — Мариинском дворце в Киеве. Во время беседы там пропал свет, этот момент оказался запечатлен на видео.

Свежая Россия
