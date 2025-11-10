В России назвали Зеленского показушником после отключения света во время интервью

Сенатор Джабаров назвал Зеленского показушником после отключения света

Президент Украины Владимир Зеленский устроил постановку и инсценировал отключение света во время интервью. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, чьи слова приводит Life.

По его словам, у Зеленского есть резервные генераторы, поэтому остаться без электричества он не мог бы даже на минуту. Поэтому, отметил Джабаров, это представление было сделано специально для сочувствия.

«Мы можем показать другие кадры — как он издевался бомбежками над жителями Донбасса, ЛНР и Запорожья без света, воды и пищи, как издевался над своими собственными гражданами. Я думаю, что все это — показатель его показушной натуры», — посчитал сенатор.

Зеленский давал интервью журналисту газеты The Guardian Люку Хардингу в своей резиденции — Мариинском дворце в Киеве. Во время беседы там пропал свет, этот момент оказался запечатлен на видео.