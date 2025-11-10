Названа главная проблема с покупкой жилья в России на ближайшие годы

Финансист Хачатурян: Нераспроданные квартиры сулят проблемы будущим хозяевам

Нераспроданные квартиры в новостройках сулят проблемы их будущим хозяевам. Главную проблему с покупкой жилья в России на ближайшие годы назвал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян, пишет «Прайм».

Эксперт отметил, что на фоне снижения интереса к новостройкам строительная отрасль в стране испытывает сложности — большинство проектов приходится замораживать или сдвигать сроки начала их реализации. Однако дефицита жилья не предвидится из-за большого количества уже построенных, но не проданных квартир — сейчас нереализованными остаются 80,3 миллиона квадратных метров жилья, уточнил Хачатурян.

Финансист предупредил, что на рынке есть риск повторения ситуации, которая уже наблюдалась в стране в конце 2000-х годов. «Тогда покупатели жилья получали многотысячные платежки по ЖКХ по только что купленным квадратным метрам, которые некоторое время находились на балансе застройщика», — рассказал эксперт.

Проблемой может стать и естественный износ домов, в которых долго никто не жил. Обычно в таких постройках портятся трубы, стены покрываются плесенью, а также растет риск протечек и других коммунальных проблем. Поэтому не исключено, что такое жилье потребует дополнительных вложений сразу после покупки, предупредил Хачатурян.

При этом специалист убежден, что квартиры продолжат дорожать, так как застройщикам нужно компенсировать свои издержки. Однако резкий скачок цен вряд ли случится — ему помешают большой объем нераспроданного жилья и сниженный спрос.

Ранее стало известно, что доля новостроек на рынке жилья Москвы впервые в истории снизилась до 30 процентов.