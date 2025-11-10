Экономика
Названа стоимость самого дорогого дома в Сочи

Стоимость самого дорогого дома в Сочи оценили в 1,7 миллиарда рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Serhii_bobyk / Freepik

Стоимость самого дорогого частного дома в Сочи, доступного для покупки в октябре 2025 года, составила 1,7 миллиарда рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости «Городской риелторский центр Сочи».

Речь идет о расположенной в Красной Поляне элитной вилле площадью 650 квадратных метров. Специалисты отметили, что в сентябре нынешнего года наиболее дорогой объект оценивался в 1,3 миллиарда рублей. За указанную сумму удалось бы приобрести коттедж, находящийся в поселке Сириус.

Ранее в этот же день стало известно, что самую маленькую комнату в России продают за 3,5 миллиона рублей. Так, при покупке новому хозяину достанется помещение метражом 6 квадратов с мебелью в пятикомнатной квартире в Москве на первом этаже кирпичного дома рядом со станцией метро «Павелецкая».

