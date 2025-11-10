Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:05, 10 ноября 2025Экономика

Раскрыта цена самой маленькой комнаты в России

ТАСС: Самую маленькую комнату в России продают за 3,5 миллиона рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самую маленькую комнату в России продают за 3,5 миллиона рублей. Цену компактного жилья раскрыло ТАСС.

Речь идет о помещении площадью 6 квадратных метров в пятикомнатной квартире в Москве. Жилье находится на первом этаже кирпичного дома недалеко от станции метро «Павелецкая». Исходя из фото в объявлении, внутри есть мебель, и жилье готово к проживанию.

Второе место по размерам занимает комната в Нижнем Новгороде — ее площадь достигает 7,3 квадратных метра. Такое жилье в составе четырехкомнатной квартиры предлагают купить за 700 тысяч рублей. Владельцы утверждают, что сделали косметический ремонт.

Замыкает тройку лидеров комната площадью 8 квадратных метров. Такое жилье можно приобрести в деревне Шпаньково Ленинградской области за 630 тысяч рублей. Помещение является частью трехкомнатной квартиры, в которой проживает пара. Однако новому владельцу комнаты придется отремонтировать ее перед заселением.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в России продают за 300 тысяч рублей. С таким бюджетом получится приобрести однокомнатную квартиру в поселке Зеленый Гай Тамбовской области. Покупатель получит помещение площадью 37 квадратных метров с холодной водой и канализацией, но без туалета. Внутри установлены пластиковые окна и новый счетчик на электричество, однако придется отремонтировать печь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область брал кредиты в России. Сколько он должен?

    Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса

    Ксения Собчак отметила 44-летие в прозрачном корсете

    В России «за шкирку» подняли не вставшего при звуках гимна мигранта и сняли его на видео

    Рейсы трех российских авиакомпаний задержались из-за непогоды

    Напавший на ребенка с ножом россиянин избежал колонии

    Стали известны новые подробности боев в Купянске

    Назван фаворит РПЛ по итогам первого круга

    Артемий Лебедев назвал США неприятной для жизни страной

    ВСУ попытались найти выход из Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости