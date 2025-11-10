Раскрыта цена самой маленькой комнаты в России

ТАСС: Самую маленькую комнату в России продают за 3,5 миллиона рублей

Самую маленькую комнату в России продают за 3,5 миллиона рублей. Цену компактного жилья раскрыло ТАСС.

Речь идет о помещении площадью 6 квадратных метров в пятикомнатной квартире в Москве. Жилье находится на первом этаже кирпичного дома недалеко от станции метро «Павелецкая». Исходя из фото в объявлении, внутри есть мебель, и жилье готово к проживанию.

Второе место по размерам занимает комната в Нижнем Новгороде — ее площадь достигает 7,3 квадратных метра. Такое жилье в составе четырехкомнатной квартиры предлагают купить за 700 тысяч рублей. Владельцы утверждают, что сделали косметический ремонт.

Замыкает тройку лидеров комната площадью 8 квадратных метров. Такое жилье можно приобрести в деревне Шпаньково Ленинградской области за 630 тысяч рублей. Помещение является частью трехкомнатной квартиры, в которой проживает пара. Однако новому владельцу комнаты придется отремонтировать ее перед заселением.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в России продают за 300 тысяч рублей. С таким бюджетом получится приобрести однокомнатную квартиру в поселке Зеленый Гай Тамбовской области. Покупатель получит помещение площадью 37 квадратных метров с холодной водой и канализацией, но без туалета. Внутри установлены пластиковые окна и новый счетчик на электричество, однако придется отремонтировать печь.