Названа вероятная причина бегства приближенного к Зеленскому бизнесмена

Политолог Журавлев: Миндич сбежал, потому что времена Зеленского заканчиваются

Приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, которого также называют «кошельком» украинского лидера, мог покинуть страну из-за опасений о будущем статусе Зеленского, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Обыски прошли по указке Зеленского, потому что его "кошелек" сбежал, и он хочет вернуть хоть что-то в него вложенное. Теперь прокуратура или другое ведомство, которое отвечает за расследование по делу Миндича, обратятся к иностранным коллегам с требованием о выдаче», — считает Журавлев.

По его мнению, обыски стали не причиной, а следствием побега украинского бизнесмена, и дальнейшая его судьба будет зависеть от того, уверены ли лидеры стран, укрывающие Миндича, в будущем статусе президента Украины.

«Приближенные к Зеленскому начинают понимать, что его времена заканчиваются. И встает вопрос: отдавать ли ему что-то и как быть дальше. Если западные лидеры пока ставят на Зеленского, Миндича выдадут. Но я думаю, этого не произойдет», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало обыски у бизнесмена. Миндича называют «кошельком» Зеленского, он является совладельцем студии «Квартал 95».