Ольга Серябкина вышла на сцену в наряде с глубоким декольте

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина в откровенном образе вышла на сцену на Кипре. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница предстала перед публикой в корсетном изделии длины мини с небрежно отрезанными краями ткани.

Упомянутый наряд с глубоким декольте подчеркивал грудь звезды. При этом Серябкина собрала волосы в гладкую прическу и нанесла макияж в темных тонах.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина опубликовала фото в ультракоротких шортах. Певица позировала перед камерой в черном образе, состоящем из лонгслива и капроновых колготок.