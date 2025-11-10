Экономика
03:37, 10 ноября 2025Экономика

Соцфонд назвал средний размер социальной пенсии в России

Соцфонд: Средний размер социальной пенсии в России достиг 15 514 рублей в месяц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Средний размер социальной пенсии в России достиг 15 514 рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, об этом говорят данные Социального фонда России, пишет РИА Новости.

Отмечается, что с начала 2025 года средняя социальная пенсия выросла на 14,8 процента, с 13 512 рублей до текущего значения. Как указали в Соцфонде, работающим пенсионерам в России выплачивают в среднем 11 706 рублей, а неработающие получают 15 814 рублей ежемесячно.

Социальная пенсия предоставляется гражданам, которые не наработали достаточное количество стажа и пенсионных баллов, или человек совсем не был официально трудоустроен.

Ранее стало известно, что средняя пенсия по старости в России по данным на октябрь 2025 года превысила 25 тысяч рублей. Усредненная выплата составляет 25198,92 рубля в месяц.

