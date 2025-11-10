Экономика
17:53, 10 ноября 2025Экономика

Перед распродажами резко подняли цены на товары

«Чек Индекс»: Перед ноябрьскими распродажами цены на товары выросли на 5-8 %
Вячеслав Агапов

Фото: larisa Stefanjuk / Shutterstock / Fotodom

Перед ноябрьскими распродажами в России резко подняли цены на товары. Об этом со ссылкой на данные «Чек Индекс» сообщает газета «Ведомости».

Средняя стоимость одежды и обуви выросла до 3009 рублей, что на пять процентов выше, чем в прошлом году. В то же время количество покупок обвалилось на 17 процентов в годовом выражении. Стоимость электроники и бытовой техники поднялась на семь процентов, до 9259 рублей, а число покупок упало на пятнадцать процентов. Средние цены на товары для дома выросли до 4476 рублей (плюс восемь процентов год к году), но товары покупали на 9 процентов реже.

Как отмечают аналитики, в ожидании распродаж покупатели уходят в режим ожидания и мониторят выгодные предложения. В первые дни ноябрьских распродаж число покупок одежды и обуви превышало показатели год к году на 15 процентов, электроники и техники — на 7 процентов, товаров для дома — на 6 процентов.

В общественной организации «Отцы рядом» призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России усилить контроль за реальными скидками на 11 ноября и «Черную пятницу». Как заявил глава организации Иван Курбаков, за несколько дней до «распродажи» продавцы искусственно увеличивают стоимость товара. После этого возвращают ее на изначальный уровень, объясняя снижение цен акцией и скидкой. Недобросовестных предпринимателей просят привлечь по делу о недобросовестной конкуренции.

