Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:33, 10 ноября 2025Экономика

Российские производители электроники попросили платить заранее

«Ведомости»: АНО ВТ предложила оплачивать выпуск российской электроники заранее
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника» (АНО ВТ) обратилась к Минпромторгу с просьбой регламентировать практику форвардных контрактов в радиоэлектронной промышленности. Об этом со ссылкой на источники, близкие к АНО и непосредственным разработчикам электроники, пишут «Ведомости».

В то числе представители отрасли хотели бы ввести в регулирование госзакупок требование по минимальной доле форвардных контрактов в размере десяти процентов, а также рассмотреть возможность перевода средств заранее, то есть авансирования в размере 100 процентов.

Как объясняется в материале, в нынешнем виде форвардные контракты больше напоминают обещания закупить продукцию, если она появится. При этом покупатели ставят огромное количество требований.

Гендиректор ComNews Group Леонид Коник подчеркнул, что такие крупные потребители, как операторы сотовой связи, не внесли по форвардным контрактам ни копейки. По его мнению, предложения АНО ВТ могли бы изменить ситуацию, но в них не говорится, как заставить заказчиков, особенно государственных, платить за продукт, которого нет.

Материалы по теме:
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут. Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут.Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
24 декабря 2024
Китайцы захватили российский авторынок и зарабатывают на нем миллиарды. Почему они не думают о качестве и не дают никаких гарантий?
Китайцы захватили российский авторынок и зарабатывают на нем миллиарды.Почему они не думают о качестве и не дают никаких гарантий?
15 июля 2025

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заметил, что текущее регулирование не подразумевает согласование целей и задач между заказчиками, производителями, владельцами объектов информационной инфраструктуры и разработчиками. А без этого планировать инвестиции в разработки, не представляя, какой на них окажется спрос, невозможно.

В предложении АНО ВТ также содержатся еще несколько идей, которые могут помочь производителям электроники. Например, они хотели бы закрепления в форвардных контрактах формулы стоимости, а не конкретной цены, чтобы иметь возможность поднимать цены в момент передачи продукта заказчику.

Кроме того, отрасль рассчитывает получать инвестиционные налоговые вычеты, субсидии, компенсации скидок и возможность уплаты НДС не в момент получения аванса, а после продажи продукции. Чтобы заказчик, заключивший форвардный контракт, не мог от него отказаться, ему предлагают запретить одностороннее расторжение в том случае, если продукт будет включен в реестр российской промышленной продукции. По мнению членов организации, такие денежные влияния смогут поддержать отрасль через обеспечение устойчивого спроса на отечественную радиоэлектронику.

Ранее сообщалось, что Минпромторг разработал механизм технологического сбора, который будет работать так же, как утилизационный сбор для автомобилей, а собранные с импортеров средства потратят в интересах отечественных производителей. В настоящее время российские компании сталкиваются с угрозой банкротств, потому что низкий спрос на их продукцию не позволяет платить по долгам.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    Пушилин назвал ситуацию на Украине близкой к критической

    Верховный суд России встал на сторону приемной матери участника СВО

    Россиянин расправился с малолетней падчерицей из-за ее просьбы

    Уехавшая в Европу юмористка раскрыла удививший ее факт

    Пес спас мальчика от нападения леопарда

    Ким Кардашьян описала результат сдачи экзамена по юриспруденции фразой «я была так близка»

    Популярный российский сервис масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости