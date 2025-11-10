Российские производители электроники попросили платить заранее

«Ведомости»: АНО ВТ предложила оплачивать выпуск российской электроники заранее

Автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника» (АНО ВТ) обратилась к Минпромторгу с просьбой регламентировать практику форвардных контрактов в радиоэлектронной промышленности. Об этом со ссылкой на источники, близкие к АНО и непосредственным разработчикам электроники, пишут «Ведомости».

В то числе представители отрасли хотели бы ввести в регулирование госзакупок требование по минимальной доле форвардных контрактов в размере десяти процентов, а также рассмотреть возможность перевода средств заранее, то есть авансирования в размере 100 процентов.

Как объясняется в материале, в нынешнем виде форвардные контракты больше напоминают обещания закупить продукцию, если она появится. При этом покупатели ставят огромное количество требований.

Гендиректор ComNews Group Леонид Коник подчеркнул, что такие крупные потребители, как операторы сотовой связи, не внесли по форвардным контрактам ни копейки. По его мнению, предложения АНО ВТ могли бы изменить ситуацию, но в них не говорится, как заставить заказчиков, особенно государственных, платить за продукт, которого нет.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заметил, что текущее регулирование не подразумевает согласование целей и задач между заказчиками, производителями, владельцами объектов информационной инфраструктуры и разработчиками. А без этого планировать инвестиции в разработки, не представляя, какой на них окажется спрос, невозможно.

В предложении АНО ВТ также содержатся еще несколько идей, которые могут помочь производителям электроники. Например, они хотели бы закрепления в форвардных контрактах формулы стоимости, а не конкретной цены, чтобы иметь возможность поднимать цены в момент передачи продукта заказчику.

Кроме того, отрасль рассчитывает получать инвестиционные налоговые вычеты, субсидии, компенсации скидок и возможность уплаты НДС не в момент получения аванса, а после продажи продукции. Чтобы заказчик, заключивший форвардный контракт, не мог от него отказаться, ему предлагают запретить одностороннее расторжение в том случае, если продукт будет включен в реестр российской промышленной продукции. По мнению членов организации, такие денежные влияния смогут поддержать отрасль через обеспечение устойчивого спроса на отечественную радиоэлектронику.

Ранее сообщалось, что Минпромторг разработал механизм технологического сбора, который будет работать так же, как утилизационный сбор для автомобилей, а собранные с импортеров средства потратят в интересах отечественных производителей. В настоящее время российские компании сталкиваются с угрозой банкротств, потому что низкий спрос на их продукцию не позволяет платить по долгам.