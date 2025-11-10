Мир
17:18, 10 ноября 2025Мир

Посольство ответило на обвинения министра обороны Бельгии в адрес России

Посольство РФ в Бельгии ответило на обвинения России в инцидентах с дронами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Посольство РФ в Бельгии ответило на обвинения России в инцидентах с дронами, высказанные министром обороны страны Тео Франкеном. Комментарий диппредставительства опубликован в Telegram.

В посольстве подчеркнули, что Франкен, обвиняя Москву в организации инцидентов с БПЛА, неоднократно появлявшихся в бельгийском воздушном пространстве, не привел никаких фактов и свидетельств, которые указывали бы на «российский след». При этом дипломаты отметили, что министр обороны Бельгии также обрушился с критикой на собственных сограждан, которые не доверяют его версии, назвав их «конспирологами» и «троллями».

«На самом деле даже собственное население все меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице Кремля. Это яркое свидетельство кризиса доверия к официальной линии на Западе», — заключили в дипмиссии.

Ранее Франкен оправдался за прозвучавшие от него ранее угрозы «стереть Москву с карты мира». Министр заявил, что местные СМИ грубо исказили его слова об ударе по России. Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, действующим исключительно в ответ на агрессию.

