Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

Министр обороны Бельгии оправдался за угрозы стереть Москву с карты мира
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Министр обороны Бельгии Тео Франкен оправдался за прозвучавшие от него ранее угрозы «стереть Москву с карты мира». Политик заявил, что местные СМИ грубо исказили его слова об ударе по России.

Глава европейского оборонного ведомства пояснил, что в оригинальном заявлении он имел в виду ответ со стороны стран Североатлантического альянса на возможную агрессию в лице России

Это был основной принцип НАТО на протяжении 76 лет, принцип стрелять вторыми. Когда на нас нападают, мы наносим немедленный удар по тем, кто нас атакует

Тео Франкенминистр обороны Бельгии

Франкен подчеркнул, что военный блок не находится в состоянии войны Россией и совершенно не стремится к этому. Он назвал НАТО «оборонительным альянсом».

Российские дипломаты ответили на угрозу Франкена

Угрозы главы бельгийского Минобороны Тео Франкена ненормальны и безответственны. Так слова политика о «стирании Москвы с карты мира» оценили дипломаты из российского посольства в Бельгии.

«К сожалению, эскапады Тео Франкена — ярчайшее проявление того милитаристского угара, в который все глубже погружается европейская партия войны», — заметили представители посольства РФ.

В диппредставительстве заявления европейского политика назвали «маразмом», отметив, что будущее всей Европы находится в опасности как раз из-за подобных чиновников, стремящихся развязать на континенте новую войну.

Во Франции предложили изгнать бельгийского министра за его слова

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился заявлению главы Минобороны Бельгии. Он раскритиковал интервью Франкена, заметив, что подобных политиков стоило бы изгонять с континента.

Он бросает дерзкий вызов России. Может быть, настало время изгнать с Европейского континента всех безумцев, захвативших власть?

Флориан Филипполидер французской партии «Патриоты»

Филиппо добавил, что, кроме бельгийского министра, в Европе существуют и другие радикальные политики. Все они, по мнению лидера «Патриотов», представляют для еврозоны «общественную угрозу».

