NYT: «Буревестник» делает систему ПРО США «Золотой купол» пустышкой

В воскресенье, 26 октября, президент России заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) «Буревестник». По его словам, все ключевые задачи в рамках испытаний выполнили.

Считается, что ракета с неограниченной дальностью способна преодолевать любые современные и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО). В частности, ее характеристики позволят обойти систему ПРО «Золотой купол», о разработке которой неоднократно рассказывал президент США Дональд Трамп.

Путин анонсировал появление у России новых видов оружия

Ранее в октябре президент России заявил, что в ближайшее время в стране могут объявить о появлении новых видов оружия. Путин подчеркнул, что испытания новых изделий идут успешно.

После этого Telegram-канал «Военная хроника» предположил, что президент имел в виду завершение работ над «Буревестником». Автор напомнил, что в 2025 году были замечены различные признаки, косвенно указывающие на испытания нового оружия.

Например, в августе обозреватель The Barents Observer обратил внимание, что в России обновили указания для авиакомпаний (NOTAM). В них заявили о закрытии воздушного пространства в районе Новой Земли. Район площадью 500 квадратных километров закрыли для полетов с 7 по 12 августа. Издание допустило, что это связано с испытаниями «Буревестника». Считается, что местом для проверки возможностей нового оружия стал полигон Паньково на архипелаге Новая Земля.

27 октября вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, который возглавляет норвежскую разведку, заявил, что на Новой Земле испытывали «Буревестник».

«Буревестник» начали разрабатывать после выхода США из договора по ПРО

Решение о разработке новой ракеты с ЯЭУ приняли в 2001 году, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Соглашение, которое подписали в 1972 году, обязывало Москву и Вашингтон отказаться от создания и развертывания систем ПРО для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, а также отказаться от создания системы ПРО на территории страны. СССР и США обязались иметь не более двух систем защиты от стратегических ракет. Считалось, что постоянное наращивание возможностей ПРО существенно повышало вероятность начала глобальной ядерной войны.

Позже в США пришли к выводу, что Договор не удовлетворяет интересам страны. В частности, из-за появления новых ядерных держав и роста возможностей потенциальных противников. Поэтому Вашингтон принял решение о создании ПРО ограниченной мощности. «Буревестник» стал ответом на развертывание глобальной системы ПРО США.

«Буревестник» способен преодолевать системы ПРО

Главной особенностью ракеты с ЯЭУ является практически неограниченная дальность. Благодаря этому она может маневрировать на протяжении длительного времени для преодоления рубежей противовоздушной и противоракетной обороны.

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Путину, что в ходе испытаний 21 октября «Буревестник» доказал свои возможности по преодолению системы ПРО.

В ходе полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны Валерий Герасимов начальник Генштаба Вооруженных сил России

В публикации The New York Times подчеркнули, что «Буревестник» спроектирован так, чтобы обходить комплексы ПРО, подобные системе «Золотой Купол». Многоуровневая система ПРО предназначена для защиты материковой части США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Указ о создании системы подписали в январе 2025-го. Считается, что реализация проекта займет около 20 лет.

«Буревестник» получит ядерную боевую часть

О появлении новой ракеты впервые заявил президент Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В том же месяце по результатам голосования на сайте Минобороны России изделие получило наименование «Буревестник». По кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall.

Характеристики новой ракеты доподлинно неизвестны. По словам Путина, «Буревестник» — это низколетящая и малозаметная ракета, которая будет идти к цели по непредсказуемой траектории. Высота полета ракеты может составить 25-100 метров. Она будет нести ядерную боевую часть для гарантированного уничтожения приоритетных целей. По разным данным, скорость полета ракеты составит 850-1300 километров в час.

14000 километров Преодолела ракета «Буревестник» на испытаниях

Считается, что «Буревестник» в полтора-два раза больше крылатой ракеты большой дальности Х-101, которую применяют в ходе специальной военной операции. Длина «сто первой» — 7,45 метра.

В ходе октябрьских испытаний ракета преодолела 14 тысяч километров за 15 часов. При этом максимальную дальность «Буревестника» оценивают в 20 тысяч километров.