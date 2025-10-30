Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

Филиппо предложил изгнать Франкена за угрозу стереть Москву с карты мира

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена «стереть Москву с карты мира». Свое мнение он выразил в социальной сети X.

«Он бросает дерзкий вызов России. Может быть, настало время изгнать с Европейского континента всех безумцев, захвативших власть?» — предложил Филиппо.

Также он заявил, что такие радикальные европейские политики, как Франкен, «представляют общественную угрозу».

Ранее посольство России в Бельгии отреагировало на заявления бельгийского министра обороны и назвало их ненормальными и безответственными. «К сожалению, эскапады Тео Франкена — ярчайшее проявление того милитаристского угара, в который все глубже погружается европейская партия войны», — сказано в сообщении.