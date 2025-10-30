Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 30 октября 2025Мир

Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

Филиппо предложил изгнать Франкена за угрозу стереть Москву с карты мира
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Тео Франкен

Тео Франкен. Фото: Tom Little / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена «стереть Москву с карты мира». Свое мнение он выразил в социальной сети X.

«Он бросает дерзкий вызов России. Может быть, настало время изгнать с Европейского континента всех безумцев, захвативших власть?» — предложил Филиппо.

Также он заявил, что такие радикальные европейские политики, как Франкен, «представляют общественную угрозу».

Ранее посольство России в Бельгии отреагировало на заявления бельгийского министра обороны и назвало их ненормальными и безответственными. «К сожалению, эскапады Тео Франкена — ярчайшее проявление того милитаристского угара, в который все глубже погружается европейская партия войны», — сказано в сообщении.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Названа стоимость новой виллы Пугачевой в Болгарии

    Собчак пошутила над нарядами депутатов в Госдуме

    Набиуллина назвала главных пострадавших от разгона цен в России

    В Подмосковье раскрыли число не желающих платить алименты отцов

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости