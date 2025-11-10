Россия
12:48, 10 ноября 2025Россия

Появились подробности об ударах «Кинжалами» по украинским объектам

Минобороны: Российские войска ударили «Кинжалами» по украинским объектам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российские войска в ночь на 10 ноября ударили «Кинжалами» по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Удары наносились по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки украинских войск, складу реактивных снарядов, а также цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия.

В ночь на понедельник, 10 ноября, Вооруженные силы Украины выпустили по России семь десятков беспилотников. По данным Министерства обороны, силы противовоздушной обороны сбили 71 беспилотник над 11 регионами России и Черным морем.

