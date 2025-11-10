Премьер Польши оценил шансы Украины

Премьер Польши Туск заявил, что у Украины нет объективных причин для поражения

Украина не имеет объективных причин для поражения в конфликте. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью для Gazeta Wyborcza.

«Здесь я умеренный оптимист. Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть», — сказал политик.

При этом Туск подчеркнул, что Польша должна продолжать поддержку Киева, иначе ситуация в стране ухудшится. При этом польское геополитическое будущее, по его словам, якобы будет светлым только, если Украина не проиграет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Туска способствует эскалации конфликта в европейском регионе, в частности через Украину.

