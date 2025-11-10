Мир
01:41, 10 ноября 2025Мир

Президент Германии предупредил об угрозе демократии в стране

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об угрозе демократии в стране. Он считает, что подобной ситуации не было с момента объединения ГДР и ФРГ, передает ТАСС.

«Никогда еще в истории нашей объединенной страны демократия и свобода не подвергались таким атакам», — подчеркнул глава государства. Одной из главных угроз он назвал правоэкстремистские силы, которые поддерживаются населением.

Штайнмайер добавил, что популисты высмеивают демократические институты и наживаются на страхах людей в то время, как табу на открытую приверженность радикальным настроениям больше не существует.

Ранее глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт обвинила власти Германии в попытках приблизить войну с Россией.

    Все новости