Президент Германии Штайнмайер предупредил об угрозе демократии в стране

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об угрозе демократии в стране. Он считает, что подобной ситуации не было с момента объединения ГДР и ФРГ, передает ТАСС.

«Никогда еще в истории нашей объединенной страны демократия и свобода не подвергались таким атакам», — подчеркнул глава государства. Одной из главных угроз он назвал правоэкстремистские силы, которые поддерживаются населением.

Штайнмайер добавил, что популисты высмеивают демократические институты и наживаются на страхах людей в то время, как табу на открытую приверженность радикальным настроениям больше не существует.

Ранее глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт обвинила власти Германии в попытках приблизить войну с Россией.