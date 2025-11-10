Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:02, 10 ноября 2025Забота о себе

Объяснена причина внезапной глухоты после оргазма

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Медсестра по сексуальному здоровью Сара Мулиндва объяснила причину внезапной глухоты, которая может наступить после оргазма. Свое мнение она высказала в разговоре с изданием Metro.

По словам Мулиндвы, этот эффект называется временным тиннитусом. Это состояние может возникать по нескольким причинам, первая из них — изменение давления в ухе. «Оргазмы вызывают учащенное сердцебиение и повышение кровяного давления, что может нарушить баланс давления во внутреннем ухе. Это изменение может исказить восприятие звука и привести к временному нарушению слуха», — уточнила специалистка.

Материалы по теме:
«Каждый третий россиянин — псих» Как и отчего в России сходят с ума
«Каждый третий россиянин — псих»Как и отчего в России сходят с ума
19 марта 2019
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024

Также тиннитус может быть вызван оттоком крови от головы к тазу и перегрузкой мозга, продолжила она. «Во время оргазма мозг активно работает, выделяя дофамин, окситоцин и другие химические вещества, способствующие хорошему самочувствию. В процессе этого может временно снизиться активность в областях, отвечающих за слух, поскольку система вознаграждения мозга перегружается», — объяснила Мулиндва.

Как правило, добавила она, этот эффект сохраняется несколько секунд — глухота, длящаяся дольше этого времени, должна быть поводом обратиться к врачу.

Ранее сексолог Люси Роуэтт рассказала, как увеличить продолжительность секса. Для этого она посоветовала не зацикливаться исключительно на проникновении.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    В Турции высказались о возможном возобновлении переговоров России и Украины

    Солдат рассказал о мужчинах с ДЦП в рядах ВСУ

    Россиянам ответили на вопрос об оплате обеденного перерыва

    Военкоры усомнились в правдивости оценки ситуации в Красноармейске главкомом ВСУ

    Турист занялся сексом с иностранкой в Таиланде и проснулся с ее бездыханным телом на утро

    Главком ВСУ заявил об имеющихся планах «Б» и «В» по Красноармейску

    В школах Киева стали меньше говорить на украинском языке

    Курьера мошенников задержали за обман московской пенсионерки почти на миллион рублей

    Объяснена причина внезапной глухоты после оргазма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости