Россиянам ответили на вопрос об оплате обеденного перерыва

Правовед Голубева: Обеденный перерыв не входит в рабочий день и не оплачивается

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева рассказала, оплачивается ли обеденный перерыв на работе. Ее слова приводит РИА Новости.

Правовед рассказала россиянам, что обеденный перерыв не входит в рабочий день и не оплачивается.

«Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ, каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня», — напомнила она.

Ранее врач-офтальмолог Анна Шамарова дала офисным работникам совет, как спасти зрение. Чтобы глаза отдыхали, она призвала следовать правилу «20-20-20», то есть каждые 20 минут давать глазам отдых на 20 секунд.