Забота о себе
14:30, 23 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Офисным работникам перечислили простые правила для спасения зрения

Офтальмолог Шамарова: Очки с фильтром и правило «20-20-20» защитят глаза в офисе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: IKmpzzz / Shutterstock / Fotodom  

Врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Анна Шамарова перечислила офисным работникам простые правила для спасения зрения. Об этом она побеседовала с «Лентой.ру».

Одним из самых действенных методов сохранить зрение и продуктивность при работе в офисе врач назвала регулярное следование правилу «20-20-20»: каждые двадцать минут на двадцать секунд переводить взгляд на предметы в двадцати футах (шести метрах) от себя. Если взять себе это за привычку, можно заметно снизить нагрузку на глаза.

Также Шамарова предложила использовать при работе за компьютером очки с фильтром для защиты от синего спектра. Этот свет перегружает глаза, ускоряет утомляемость глаз и даже может сбивать естественный ритм сна. Еще одна рекомендация специалистки — стараться чаще моргать. При работе за компьютером человек моргает в три-четыре раза реже, из-за чего пересыхает слезная пленка и появляются жжение и резь в глазах.

Особое внимание врач призвала уделить организации рабочего места: монитор надо располагать на расстоянии вытянутой руки и чуть ниже уровня глаз, а освещение сделать мягким и равномерным. Также важно учитывать и качество воздуха, использовать портативный увлажнитель.

Для тех, кто подолгу работает за экранами, мы рекомендуем аппаратное лечение на специальных приборах – своего рода тренировка мышц в спортзале, только для глаз. Это один из самых эффективных способов снять проявления компьютерного синдрома и повысить устойчивость глаз к нагрузкам

Анна Шамароваврач-офтальмолог

Ранее офтальмолог Татьяна Павлова предупредила, что ночные посиделки с телефоном при выключенном свете грозят полной потерей зрения. По ее словам, в группе повышенного риска состоят люди с особым анатомическим строением глаза.

