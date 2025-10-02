Забота о себе
02:15, 2 октября 2025Забота о себе

Ночные посиделки в телефоне в полной темноте оказались опасны для здоровья

Офтальмолог Павлова: Посиделки в телефоне в полной темноте грозят потерей зрения
Наталья Обрядина1

Фото: Freepik

Ночные посиделки в телефоне в полной темноте опасны для здоровья глаз, предупредила офтальмолог, кандидат медицинских наук Татьяна Павлова. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Shot Проверка».

Врач предупредила, что подобная привычка грозит потерей зрения. При этом, по ее словам, в группе повышенного риска находятся люди с особым анатомическим строением глаза — узкой угловой камерой: у них расширение зрачка из-за недостатка освещения может привести к тому, что радужка глаза заблокирует пути оттока внутриглазной жидкости.

В этом случае, как отметила Павлова, свет от экрана смартфона может спровоцировать острый приступ закрытоугольной глаукомы. «Если вовремя не оказать помощь (в течение нескольких часов), внутриглазное давление может привести к необратимой гибели зрительного нерва. Последствия будут необратимы — вернуть утраченное зрение невозможно», — подчеркнула офтальмолог.

Ранее врач-офтальмолог Кристина Горбачева предупредила об опасности привычки тереть глаза. По словам доктора, она может спровоцировать повреждения, воспаления в глазах и привести к ухудшению зрения.

