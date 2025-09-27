Офтальмолог предупредила об опасной для зрения привычке

Врач Горбачева: Регулярное трение глаз может привести к истончению роговицы

Привычка тереть глаза может спровоцировать повреждения, воспаления и привести к ухудшению зрения. Об этом рассказала журналистам «Газеты.Ru» врач-офтальмолог Кристина Горбачева.

Как отметила специалист, проблема кроется в постоянном механическом воздействии, когда человек трет глаза. Это в свою очередь может приводить к дефектам поверхности роговицы, а именно к точечной кератопатии (повреждение эпителия роговицы) и линейным эрозиям по траектории века.

Кроме того, такие изменения сопровождаются зрительными симптомами и физическими ощущениями, например, к нечеткости зрения, ощущению мутности, дискомфорту, ощущению песка в глазах, покраснению глаз. Все это требует лечения и наблюдения.

На руках может находится большое число микроорганизмов, поэтому при частом контакте рук с глазами увеличивается риск попадания инфекции и возникновения воспалительных заболеваний, того же самого конъюнктивита и блефарита. Особенно важно избегать прямого контакта носителям контактных линз.

