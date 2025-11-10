Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина давал пощечины детям на улице. Инцидент попал на видео, ролик опубликован в Telegram-канале «78.ru».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина сначала ругает трех девочек, а затем по очереди бьет ладонью по лицу каждой из них.

По данным канала, мужчина приходится девочкам дядей. Произошедшим заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних администрации района. Проводится проверка. В частности, инспектор уже связалась с родителями детей. Школа, где учатся девочки, также взяла ситуацию на контроль.

