Россиянин попался на сборе установочных данных силовиков

В Петербурге задержали мужчину за передачу данных украинской разведке

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за передачу данных украинской разведке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который собирал информацию на работников российских силовых структур для передачи ее украинской разведке.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Петербурге был установлен придерживающийся антироссийских взглядов гражданин, который активно использовал ресурсы националистических формирований и добровольно установил контакт с представителем Главного управления разведки Украины.

Подозреваемый арестован. На допросе он сообщил, что за эту работу получил деньги и понимал последствия своих действий.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала москвича за сбор данных о личной жизни военных для Украины.