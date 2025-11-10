ФСБ задержала москвича за сбор данных о личной жизни военных для Украины

В Москве ФСБ задержала 45-летнего местного жителя, собиравшего данные о российских военных для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, москвич связался с представителями спецслужб Украины и запрещенной в России украинской террористической организации. По их заданию он собирал информацию о местах жительства, автомобилях и передвижениях военных. Кроме того, мужчине поручили совершить диверсию на железнодорожной станции. Он планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против России.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, признанной террористической») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

