Россиянин попался за финансовую помощь не тому адресату

ФСБ обвинила в госизмене жителя Свердловской области за перечисление денег ВСУ

Жителя Свердловской области обвинили в госизмене после финансовой помощи не тому адресату. Он спонсировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

33-летний мужчина перечислил средства со своего банковского счета зарубежной организации, занимающейся обеспечением украинских военных. В ведомстве показали оперативное видео с ним.

На кадрах видны спецназовцы в масках, которые ведут мужчину в наручниках.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Суд заключил россиянина под стражу.

Ранее сообщалось, что Второй окружной западный военный суд на выездном заседании в Чувашии вынес приговор 27-летнему жителю Подмосковья за операции с криптовалютой по переводу средств украинским вооруженным формированиям. Он получил 13 лет лишения свободы.