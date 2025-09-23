Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:14, 23 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин попался за финансовую помощь не тому адресату

ФСБ обвинила в госизмене жителя Свердловской области за перечисление денег ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Жителя Свердловской области обвинили в госизмене после финансовой помощи не тому адресату. Он спонсировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

33-летний мужчина перечислил средства со своего банковского счета зарубежной организации, занимающейся обеспечением украинских военных. В ведомстве показали оперативное видео с ним.

На кадрах видны спецназовцы в масках, которые ведут мужчину в наручниках.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Суд заключил россиянина под стражу.

Ранее сообщалось, что Второй окружной западный военный суд на выездном заседании в Чувашии вынес приговор 27-летнему жителю Подмосковья за операции с криптовалютой по переводу средств украинским вооруженным формированиям. Он получил 13 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ЧП при задержании диверсантов в Самарской области

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    Выдвинутый Путиным на пост главы Верховного суда России заявил о смертной казни

    Стало известно о смерти на СВО семерых жителей российского региона

    Машины на 60 миллионов рублей выжгли на парковке в российском регионе

    Погоня после кортежа с мигалками в центре Москвы попала на видео

    Собянин сообщил о новой попытке ВСУ ударить по Москве

    Назван фатальный недостаток самого дорогого iPhone

    В российской разведке рассказали о контингенте НАТО в Одессе

    Школьница выпила машинное масло и оказалась в больнице под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости