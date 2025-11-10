Бывший СССР
Российские военные взяли Новое и Сладкое в зоне СВО

Рожин: ВС России водрузили флаги РФ в Новом и Сладком Запорожской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в Telegram.

«Воины 394-го гвардейского мотострелкового полка [водрузили флаг РФ] в населенном пункте Сладкое (Запорожская область). Воины 114-го мотострелкового полка — в населенном пункте Новое (Запорожская область)», — написал военблогер.

По словам Рожина, в результате под контроль российских подразделений перешли более 25 квадратных километров. Он уточнил, что в боях за Новое и Сладкое Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше двух рот живой силы и бронированную и автомобильную технику.

9 ноября армия России взяла Рыбное в Запорожской области. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

