Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 10 ноября 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили мобильный комплекс ПВО в Одессе

Shot: ВС России уничтожили мобильные группы ПВО в Одессе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Stringer / Reuters

Армия России уничтожила мобильные группы противовоздушной обороны Украины в порту Одессы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«По данным Shot, (...) уничтожили целый украинский мобильный комплекс ПВО», — пишет канал.

Отмечается, что расположенный у мыса Большой Фонтан комплекс ПВО был уничтожен четырьмя российскими беспилотниками типа «Герань».

Ранее глава Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры региона в результате российских обстрелов. Он отметил, что удары по энергообъектам нанесли в ночь на 7 ноября.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

    Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

    Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

    «Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

    Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

    Момент задержания восьмерых диверсантов в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости