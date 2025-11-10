Российские войска уничтожили мобильный комплекс ПВО в Одессе

Shot: ВС России уничтожили мобильные группы ПВО в Одессе

Армия России уничтожила мобильные группы противовоздушной обороны Украины в порту Одессы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«По данным Shot, (...) уничтожили целый украинский мобильный комплекс ПВО», — пишет канал.

Отмечается, что расположенный у мыса Большой Фонтан комплекс ПВО был уничтожен четырьмя российскими беспилотниками типа «Герань».

Ранее глава Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры региона в результате российских обстрелов. Он отметил, что удары по энергообъектам нанесли в ночь на 7 ноября.