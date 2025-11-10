Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:19, 10 ноября 2025Бывший СССР

Российский дрон сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки и попал на видео

Российский беспилотник сбил дрон ВСУ при помощи банки тушенки и попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время перевозки груза обнаружил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сбил его при помощи банки тушенки. Кадры с беспилотника показал Telegram-канал «Старше Эдды».

«Солдатская смекалка — великая вещь, я не устану это повторять. Константиновское направление. Наш Мавик работал на обозе, во время полета увидел вражеский коптер и сбил его банкой с тушенкой», — написал он.

На видео попал момент сброса банки с беспилотника. Она ударилась о пропеллер квадрокоптера, зависшего над дорогой, после чего дрон начал падать.

Ранее Минобороны России опубликовало запись боев близ Красноармейска. На кадрах показаны удары беспилотников по пехоте и технике ВСУ.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    В Госдуме оценили запрет трансгендерам участвовать в Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости