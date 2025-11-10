Российский дрон сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки и попал на видео

Российский беспилотник сбил дрон ВСУ при помощи банки тушенки и попал на видео

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время перевозки груза обнаружил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сбил его при помощи банки тушенки. Кадры с беспилотника показал Telegram-канал «Старше Эдды».

«Солдатская смекалка — великая вещь, я не устану это повторять. Константиновское направление. Наш Мавик работал на обозе, во время полета увидел вражеский коптер и сбил его банкой с тушенкой», — написал он.

На видео попал момент сброса банки с беспилотника. Она ударилась о пропеллер квадрокоптера, зависшего над дорогой, после чего дрон начал падать.

Ранее Минобороны России опубликовало запись боев близ Красноармейска. На кадрах показаны удары беспилотников по пехоте и технике ВСУ.