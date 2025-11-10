Самолет с более чем сотней пассажиров загорелся после посадки в Австралии

Daily Mail: Тормоза самолета загорелись после посадки в аэропорту Брисбена

Тормоза самолета авиакомпании Virgin Australia загорелись через несколько минут после посадки в аэропорту Брисбена (Австралия). Кадры с места происшествия публикует газета Daily Mail.

На видео пожарная машина тушит часть борта, на которой находятся тормоза. При этом заметно, что судно охвачено дымом. Уточняется, что на месте работало несколько пожарных бригад.

На борту находилось 178 пассажиров. После ликвидации возгорания все они, а также члены экипажа, благополучно покинули салон. Сообщается, что борт был выведен из эксплуатации до установления причин произошедшего.

Ранее пауэрбанк загорелся на борту самолета авиакомпании Air China, летевшего из Ханчжоу (Китай) в Сеул (Южная Корея). Пожар в салоне попал на видео одного из очевидцев.