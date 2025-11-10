Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 10 ноября 2025Россия

Считавшаяся заживо сгоревшей в машине после атаки ВСУ россиянка выжила

RT: Считавшаяся заживо сгоревшей в авто после атаки ВСУ жительница Суджи выжила
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Считавшаяся заживо сгоревшей в автомобиле в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) жительница Суджи выжила. Ее историю публикует RT.

По данным издания, в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область — в августе 2024 года — украинский беспилотник ударил по машине, в которой ехала россиянка с мужем и детьми-инвалидами. Сообщалось, что из-за атаки ВСУ никому из находившихся в салоне авто выжить не удалось.

Военный из 810-й бригады морской пехоты Александр Бутаков с позывным Егерь в своей книге «Суджа: туда и обратно» описал, в том числе и этот эпизод. Прочитав его, россиянка узнала себя и заявила, что ей удалось выжить.

«Я сначала орала от жуткой боли, а потом, когда боль отступила, увидела, что ребенок, девочка семи лет, начала двигаться на заднем сиденье. О том, что я с ног до головы вся побита осколками и обожжена, не знала. Мне нужно было срочно спасать дочь», — рассказала россиянка свою версию событий.

Мужа женщины спасти не удалось. Она же смогла выбраться из машины через боковое окно и вытащить дочь, которая также получила много осколочных ранений.

«Так мы дошли до дома моей мамы, а оттуда нас вывез глава сельсовета», — вспомнила жительница Суджи.

После случившегося женщина с ребенком проходили лечение в Москве. «В нашем случае мы могли или потерять сознание, или сгореть заживо. До сих пор сама не понимаю, как я смогла выбраться из машины: двери были заблокированы деревом», — заключила россиянка.

Ранее сообщалось, что около 70 человек продолжают жить в Судже Курской области, несмотря на близость города к линии соприкосновения. В основном речь идет о пенсионерах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область брал кредиты в России. Сколько он должен?

    Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса

    Ксения Собчак отметила 44-летие в прозрачном корсете

    В России «за шкирку» подняли не вставшего при звуках гимна мигранта и сняли его на видео

    Рейсы трех российских авиакомпаний задержались из-за непогоды

    Напавший на ребенка с ножом россиянин избежал колонии

    Стали известны новые подробности боев в Купянске

    Назван фаворит РПЛ по итогам первого круга

    Артемий Лебедев назвал США неприятной для жизни страной

    ВСУ попытались найти выход из Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости