Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 10 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о ежесуточной потере ВСУ до 1500 бойцов

Боец СВО Линин: ВСУ ежесуточно теряют до 1500 солдат
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежесуточно теряют до 1500 человек личного состава. Это крайне высокий показатель, рассказал в беседе с «Царьградом» участник специальной военной операции (СВО), военкор Евгений Линин.

При этом он указал, что у Киева отсутствуют резервы для изменения сложившейся ситуации, открытие нового фронта в Черниговской области практически невозможно.

Основным преимуществом армии России он назвал техническое превосходство: старые авиабомбы с новыми модулями коррекции стали высокоточным оружием с дальностью до 200 километров. Противопоставить этому украинская армия может только дроны, которыми ее спонсирует Запад. Однако беспилотники, сколько бы их ни было у Киева, все равно не смогут изменить ситуацию на поле боя, уверен военкор, — ВСУ стремительно теряют контроль над населенными пунктами.

Ранее украинский офицер с позывным Алекс допустил скорую потерю Волчанска. По его мнению, на падение обороны города может повлиять отвлечение внимания командования ВСУ на ситуацию в Красноармейске.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

    В Одессе прозвучал взрыв

    Мошенники обманули мать участника СВО

    Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

    Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

    Вучич попросил подумать

    Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

    В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

    Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

    Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь тяжелом заболевании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости