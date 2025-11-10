Боец СВО Линин: ВСУ ежесуточно теряют до 1500 солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежесуточно теряют до 1500 человек личного состава. Это крайне высокий показатель, рассказал в беседе с «Царьградом» участник специальной военной операции (СВО), военкор Евгений Линин.

При этом он указал, что у Киева отсутствуют резервы для изменения сложившейся ситуации, открытие нового фронта в Черниговской области практически невозможно.

Основным преимуществом армии России он назвал техническое превосходство: старые авиабомбы с новыми модулями коррекции стали высокоточным оружием с дальностью до 200 километров. Противопоставить этому украинская армия может только дроны, которыми ее спонсирует Запад. Однако беспилотники, сколько бы их ни было у Киева, все равно не смогут изменить ситуацию на поле боя, уверен военкор, — ВСУ стремительно теряют контроль над населенными пунктами.

Ранее украинский офицер с позывным Алекс допустил скорую потерю Волчанска. По его мнению, на падение обороны города может повлиять отвлечение внимания командования ВСУ на ситуацию в Красноармейске.