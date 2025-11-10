Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:25, 10 ноября 2025Ценности

Стилист раскрыла способы носить самую трендовую вещь осени

Стилист Лиза посоветовала носить трендовую атласную юбку с коротким джемпером
Екатерина Ештокина

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

Стилист по имени Лиза раскрыла способы носить самую трендовую вещь осени. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом tylewithwisdom рассказала, что в текущем сезоне популярностью пользуется атласная юбка. По этой причине эксперт обратила внимание на упомянутый предмет гардероба, посоветовав его носить с укороченными джемперами и топами. « В эти юбки нельзя ничего заправлять, иначе они будут мешковатыми», — пояснила она.

Материалы по теме:
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021

Кроме того, юзерша подчеркнула, что в юбках из легких тканей просвечивает нижнее белье. Вместо обычных моделей трусов она порекомендовала выбирать изделия с завышенной посадкой.

Ранее в ноябре стилисты назвали самые модные джинсы на осень. В первую очередь эксперты выделили модели с широкими и расклешенными штанинами.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    В Госдуме оценили запрет трансгендерам участвовать в Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости