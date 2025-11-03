Ценности
Стилисты назвали самые модные джинсы на осень

Стилисты Маркс и Шахи назвали скинни-джинсы самыми модными на осень
Мария Винар

Фото: Jeremy Moeller / Getty images

Стилисты Насрин Шахи, Дженис Маркс, Дорин Бельмонте и Мелони Хубер назвали самые модные джинсы на осень 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте Real Simple.

В первую очередь эксперты выделили модели с широкими и расклешенными штанинами. Вдобавок они отметили официально вернувшиеся в моду скинни-джинсы.

В то же время специалисты предложили читателям обратить внимание на варианты, ткань которых дополнительно обработана воскообразным покрытием. «Это очень модно и универсально. Такие джинсы можно сочетать с футболкой и массивными ботинками для создания стильного уличного образа, а также с темной блузкой или топом», — пояснила Маркс.

Кроме того, собеседники издания посоветовали присмотреться к джинсам, изготовленным из ткани шоколадно-коричневого цвета, и моделям barrel. «Они лучше всего смотрятся в сочетании с облегающим топом или укороченным свитером. Обязательно, чтобы пояс джинсов был виден», — объяснила Шахи.

Также, по мнению стилистов, актуальными в данном сезоне будут джинсы темно-синего цвета, прямого кроя, с легкими потертостями и так называемые boot cut.

Ранее основатель премиального мехового ателье AK FURS Алена Крапивина перечислила главные тренды в верхней одежде на зиму.

