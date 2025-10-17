Ценности
Россиянам назвали главные тренды в верхней одежде на зиму

Основатель ателье AK FURS Крапивина: Одежда из соболя — главный тренд на зиму
Мария Винар

Фото: Senivpetro / Freepik

Основатель премиального мехового ателье AK FURS Алена Крапивина назвала главные тренды в верхней одежде на зиму. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, в последнее время покупатели, особенно женщины, предпочитают вкладывать деньги в качественные и долговечные меховые изделия. «Сейчас идет огромный бум на соболя. Ценнность этой пушнины настолько резко начала подниматься на аукционах, что покупка стала инвестицией. Девушка, которая купила шубу два года назад за два миллиона рублей, сейчас видит, что эта же вещь стоит уже четыре с половиной», — объяснила Крапивина.

При этом собеседница издания подчеркнула, что срок службы таких изделий составляет несколько десятков лет. Так, например, верхняя одежда из соболя носится до 30 лет, а из норки — до 20.

Кроме того, Крапивина обратила внимание на изделия, выполненные из смешанных материалов. Оказалось, что в будущем холодном сезоне особой популярностью будут пользоваться модели, где верх выполнен из плащевки, кашемира или джинсовой ткани, а внутренняя часть оформлена подкладкой из норки или соболя.

Вдобавок эксперт отметила цветовую гамму верхней зимней одежды. Крапивина рассказала, что главными оттенками станут королевский фиолетовый и классический вишневый. В то же время, по ее словам, в трендах будут преобладать темно-коричневый и хаки.

В заключение Крапивина упомянула тренд на декоративные детали. Она порекомендовала присмотреться к норковым изделиям с перфорацией и манишкам. Вторую вещь женщины покупают в качестве стильного аксессуара. «Это скорее редкие заказы от больших модниц. Девушка покупает основную шубу, а манишку берет дополнительно, как аксессуар», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что россиянки ринулись скупать популярные в 1990-х годах меховые шапки.

    Все новости