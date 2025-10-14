Ценности
Россиянки ринулись скупать популярные в 90-х шапки

Россиянки ринулись скупать популярные в 90-х меховые шапки-кубанки и боярки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Вячеслав Киселев / РИА Новости

Россиянки ринулись скупать популярные в 1990-х годах меховые шапки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о кубанках и боярках, на которые обратили внимание отечественные модницы. Отмечается, что спрос на данные головные уборы вырос в два раза по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном.

В свою очередь, оценив актуальность изделий, продавцы установили минимальную цену на них от 6000 рублей.

Ранее в октябре также сообщалось, что россиянки ринулись скупать на маркетплейсах накладки для промежности. Отмечается, что спрос на данный товар вырос на 76 процентов.

    Все новости