23:51, 10 ноября 2025

Трамп предупредил о грозящей США катастрофе

Трамп: США в случае признания пошлин незаконными будут вынуждены вернуть $2 трлн
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПошлины США

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

США будут вынуждены вернуть более двух триллионов долларов, если Верховный суд страны признает введенные президентом Дональдом Трампом пошлины незаконными. О грозящих США катастрофических последствиях предупредил Трамп в соцсети Truth Social.

«Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин превысит 2 триллиона долларов, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности. Наши оппоненты в Верховном суде называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти», — написал он.

Апелляционный суд США в августе постановил, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), которым руководствовался Трамп при принятии решений о тарифах, не дает президенту право вводить пошлины.

Ранее Трамп назвал противников пошлин дураками и объяснил их преимущества для страны. «Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке», — подчеркнул он.

