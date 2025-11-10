В школах Киева стали меньше говорить на украинском языке

В киевских школах стали меньше использовать украинский язык, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Госслужбой качества образования и аппаратом уполномоченной по защите государственного языка на Украине, пишет «Страна».

Согласно данным, только 18 процентов учеников используют исключительно украинский язык в школе. Отмечается, что 24 процента учителей в Киеве общаются на русском языке во время уроков, а 40 процентов — на переменах.

«66 процентов киевских школьников признались, что не говорят на государственном языке на уроках, а 82 процента не используют его на переменах», — говорится в материале.

Ранее глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что запретить русский язык в украинских школах невозможно, поскольку это нарушает нормы Евросоюза (ЕС).